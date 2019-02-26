انت الان تتابع نجم الزمالك عن تأجيل الكأس: «ننوس ماما مش عاوز يلعب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

علق محمد عبد السلام «ريشة»، نجم نادي الزمالك لكرة اليد، على قرار تأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «زعماء أوروبا والعرب في شرم الشيخ مافيش دواعي أمنية.. ننوس ماما مش عاوز يلعب يبقى في دواعي أمنية.. أنا عاوز أعرف إحنا أخدنا 12 دوري إزاي»، علمًا بأن اتحاد الكرة أرسل خطابا رسميًا للأهلي والزمالك، يخطرهما فيه بتأجيل مباراتيهما أمام بيراميدز ومصر للمقاصة في الكأس، وذلك بعد أن أرسل الأمن خطابا رسميا للجبلاية بتأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية.

زعماء اوروبا والعرب في شرم الشيخ مافيش دواعي امنيه ،، ننوس ماما مش عاوز يلعب يبقي في دواعي امنيه انا عاوز اعرف احنا اخدنا 12 دوري ازاي — Mohamed Abd Elsalam (@risha1515) February 26, 2019 كان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق، عددًا من التعديلات على جدول مباريات البطولات المحلية، ومنها تأجيل

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