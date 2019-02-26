سولاري: علينا أن نستمر بالعمل الذي نقوم به بشكل جيد

صرح المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني سانتياجو سولاري ، عن الخوف من الارجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، والمشاكل الأخيرة التي حدثت مع اللاعب الويلزي جاريث بيل مهاجم الفريق، وذلك قبل مباراة الكلاسيكو أمام البارسا.

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين 1-1.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "الكلاسيكو مباراة جميلة، أي مباراة تُلعب في إسبانيا تجعل هذه الدولة دوماً في المقدمة في عالم كرة القدم، مما يجعل إسبانيا دولة رائعة في هذه الرياضة".

وعند سؤاله عن الأزمة مع جاريث بيل، رد الأرجنتيني: "نركز على مباراة الغد، وبيل أيضا يركز على المباراة".

وأكمل: "ما حدث مع بيل يبقى في غرف الملابس ومن خصوصيات الفريق، أعلم أنكم تبحثون عن عناوين عريضة لصحفكم و لكني أفكر في مباراة الغد فقط".

وأضاف سولاري: "الصحفيون يضعون كامل تركيزهم على قضايا جدلية مثل حادثة جاريث بيل، لا أدري لماذا لم ينتبهوا للأشياء الآخرى، على سبيل المثال نحن إجتزنا الـ 1000 يوم و نحن أبطال أوروبا".

وبسؤاله عن إذا كان ريال مدريد يخاف من ليونيل ميسي لاعب البارسا، قال سولاري: كلمة الخوف من ميسي غير موجودة في قاموس عالم كرة القدم بالنسبة لأولئك الذي يستمتعون بالمنافسة".

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وعن إذا كان سيشارك مارسيلو في أمام البلوجرانا رد قائلاً: "من الممكن أن يشارك أو لا، ولكني لن أخبركوا بذلك".

وتطرق سولاري للحديث عن فينيسيوس جونيور: "زملاء فينيسيوس ساعدوه منذ وصوله إلى هنا، كسب احترامهم بتواضعه وجودته، اقوم بعملي بافضل طريقة ممكنه في تقديم المشورة والنصيحة له".

ووجه سولاري رسالة إلى جمهور النادي الملكي: "أقول للجماهير أن تأتي إلى البرنابيو، الجماهير هم في التشكيلة الأساسية بلا منازع".

وبسؤاله عن إذا كانت مباراة الغد ستؤثر على مباراة البارسا في الليجا: "هي مباراة في كأس الملك، كانت مباراة الذهاب في كامب نو جميلة، ونأمل غدا أن تكون مباراة جميلة ايضا".

وتطرق للحديث عن تقنية الفيديو: "عندما يتم استخدام الـVAR للحالات التي تخضع لتفسيرات مختلفة، ستكون هناك عدة آراء، يجب استخدام هذه التقنية للامور الواضحة، والموضوعية، أتفهم أننا جميعا نشتكي عندما يرتكب الحكام أخطاء، لكن يجب أن نكون سعداء عندما يكونون على صواب".

وانهى سولاري قائلا "عندما يرفع الخصم مستواه، يرتفع مستوى المنافسة لدينا، علينا أن نستمر بالعمل الذي نقوم به بشكل جيد".