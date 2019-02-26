محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر لمواجهة النيجر ونيجيريا

صرح مصدر عن القائمة التي سيعلن عنها المدير الفني أجيري للمنتخب المصري التي تضم ٢٥ لاعبا لمواجهة النيجر ونيجيريا وشهدت القائمة غياب النجم المصري محمد صلاح . وتابع المصدر أن القائمة سوف تشمل اللاعبين كالتالي : 1. عمرو السولية ( الأهلي ). 2. محمد أبو جبل ( سموحة ). 3. محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ). 4. عمر جابر ( بيراميدز ). 5. أحمد الشناوي ( بيراميدز ). 6. طارق حامد ( الزمالك ). 7. أحمد حسن "كوكا" ( أولمبياكوس اليوناني ). 8. علي أحمد "غزال" ( فيرنس البرتغالي ). 9. محمود حسن "تريزيجيه" ( قاسم باشا التركي ). 10. علي جبر ( بيراميدز ). 11. كريم حافظ ( قاسم باشا التركي ). 12. عمرو وردة ( أتروميتوس اليوناني ). Advertisements 13. محمد هاني ( الأهلي ). 14. باهر المحمدي ( الإسماعيلي ). 15. صلاح محسن ( الأهلي ). 16. محمود عبد الرحيم "جنش" ( الزمالك ). 17. أحمد أيمن منصور ( بيراميدز ). 18. إسلام جابر ( الداخلية ). 19. محمود علاء ( الزمالك ). 20. عامر عامر ( الإنتاج الحربي ). 21. نبيل عماد "دونجا" ( بيراميدز ). 22. عمار حمدي ( الاتحاد السكندري ). 23. مصطفى محمد ( طلائع الجيش ). 24. عبد الرحمن مجدي ( الاسماعيلي ). 25. احمد أبو الفتوح ( سموحة ). يذكر أن المنتخب المصري، تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، معسكرًا يتخلله مباراتين الأولى أمام النيجر 22 مارس المقبل، في الجولة الأخيرة من تصفيات أمّم إفريقيا، والثانية وديًا أمام نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر.

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