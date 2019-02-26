انت الان تتابع اتحاد الكرة للزمالك والمقاصة: «لف وارجع تاني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

كشف طلعت يوسف، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، أنه لم يصله أي خطاب رسمي، بشأن قرار عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل مباريات كأس مصر، وقال في تصريحات إذاعية لراديو «9090»، اليوم الثلاثاء، إن الأتوبيس الذي يقل اللاعبين في طريقه إلى ملعب برج العرب استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأربعاء في مسابقة الكأس، التي تم تأجيلها، ولكنه سيبدأ رحلة العودة على الفور، وأشار إلى أن الزمالك هو المستفيد الأكبر من تأجيل اللقاء لأن أمامه رحلة إلى أنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو بالكونفدرالية الإفريقية.

وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى بعد وصول خطاب من الأمن. كما علمت «التحرير»، أن المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، قرر إنهاء معسكر الفريق المقام في برج العرب استعدادًا لمباراة مصر للمقاصة

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