انت الان تتابع أول قرار من بيراميدز عقب تأجيل مواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

استقر مسؤولو بيراميدز، على إقامة معسكر مغلق في الإمارات، خلال شهر مارس، نظرًا لعدم وجود مباريات للفريق في المرحلة المقبلة، بعد تأجيل لقاء الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر. ويُنهي مسؤولو بيراميدز، إجراءات السفر إلى الإمارات، لخوض معسكر تدريبي هناك لمدة أسبوعين، كي يتمكن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، من تصحيح بعض الأمور الفنية، علمًا بأن اتحاد الكرة، أرسل خطابا رسميًا للأهلي والزمالك، يخطرهما فيه بتأجيل مباراتيهما أمام بيراميدز ومصر للمقاصة في الكأس، وذلك بعد أن أرسل الأمن خطابا رسميا للجبلاية بتأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية.

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كان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق، عددا من التعديلات على جدول مباريات البطولات المحلية، ومنها تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري بناء على طلب بيراميدز حتى يواجه الأهلي فريق الزمالك من أجل مبدأ التكافؤ، وعقب ذلك قرر اتحاد الكرة استبدال المواجهة بالمباراة المؤجلة بين الفريقين في الكأس،