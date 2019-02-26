انت الان تتابع محمد نصر يسخر من تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

سخر محمد نصر، المخرج التليفزيوني، من قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، بتأجيل مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز بدور الـ16 لبطولة كأس مصر والتي كان من المقرر لها يوم الخميس المقبل، حيث كتب نصر عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء: «أتوبيس الأهلي هيتحرك بعد لحظات لبرج العرب في معسكر مغلق الثلاثاء والأربعاء استعدادًا للغداء في قرية هاني، والعشاء في واحة خطاب للترفيه عن لاعبي الأهلي المجهدين وهو ده وقت الترفيه والمرح».

وأضاف: «خلصت مرحلة التهريج والتلقيح ورمي كلام واستفزاز وفتنة كروية عندنا بطولة كبيرة مش فاضيين، خروج المحبوسين في ماتش الحرية الغيني رسالة قوية من مصر القوية وكبير البلد، مصر فوق الجميع». وأرسلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، خطابا رسميا للأهلي والزمالك، تخطرهما فيه بتأجيل مبارتيهما أمام بيراميدز

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