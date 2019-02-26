لغز وتذمر وغضب.. الرياضة في صحف العالم

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جاء غضب النيراتزوري في صدر صحف إيطاليا.. وحلت أزمة بيل وقلق برشلونة في قلب صحف إسبانيا.. كما تصدر تذمر نجوم بايرن ميونخ صحف ألمانيا.. وسيطر لغز سان جيرمان على صحف فرنسا

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على مواجهة نصف نهائي كأس إيطاليا بين ميلان ولاتسيو، والمقرر لها العاشرة مساء اليوم، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "كأس إيطاليا، جاتوزو يشعر بشيء مريب.. اليوم ميلان يواجه لاتسيو في نصف نهائي الكأس"، وأضافت: "روزاريو أبيسو يدفع الثمن، لكن بالنسبة لإنتر العقوبة لا تكفي، وماروتا يهاجم: أضرار لا حصر لها.. الاتحاد يعاقب حكم مباراة إنتر وفيورنتينا بالإيقاف لـ3 أسابيع مقبلة وعدم التحكيم للإنتر في بقية الموسم".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "لاتسيو وميلان، الليلة ذهاب نصف النهائي .. إيموبيلي وبياتيك هو تحدي الأهداف.. الناديان يسعيان للتعاقد مع فالكاو الذي كان في العاصمة أمس"، وأضافت: "فوضى الدوري الإيطالي، واستخدام التكنولوجيا يتعرض للهجوم، وأبيسو يتم معاقبته.. ماروتا يطلق كلمات نارية: في فلورنسا شهدت

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "لاتسيو وميلان، الليلة ذهاب نصف النهائي .. إيموبيلي وبياتيك هو تحدي الأهداف.. الناديان يسعيان للتعاقد مع فالكاو الذي كان في العاصمة أمس"، وأضافت: "فوضى الدوري الإيطالي، واستخدام التكنولوجيا يتعرض للهجوم، وأبيسو يتم معاقبته.. ماروتا يطلق كلمات نارية: في فلورنسا شهدت أسوأ خطأ منذ بداية تطبيق الفار، لقد عانى إنتر من ضرر لا يمكن إصلاحه"، وتابعت الصحيفة "إيكاردي، يوفنتوس أو نابولي في المستقبل".

وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها: "إنتر، ماروتا غاضب ويقول: أبيسو! أضرار كبيرة لنا"، وأضافت: "فرصة للميلان، لاتسيو بدون دفاع.. اليوم يلتقي الروسونيري مع لاتسيو في كأس إيطاليا".، وختمت: "موقعة أتلتيكو مدريد.. أليجري يغادر! أنا باقٍ هنا، مدرب بيسكارا السابق يقول: المغامرة، بغض النظر عما يحدث في دوري أبطال أوروبا".

أزمة بيل وقلق برشلونة



بينما سلطت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أزمة جاريث بيل نجم ريال مدريد، وقلق فريق برشلونة من تقنية الفيديو قبل الكلاسيكو.

وخرجت صحيفة ماركا بعنوان "أصلحها أمام برشلونة"، وأضافت "سولاري يعلم أنه يحتاج إلى النجم الويلزي في أسبوع الكلاسيكو، ومدرب ريال مدريد يخفف من حادثة بيل ضد ليفانتي ويريد أن يكون أساسيا ضد برشلونة".

وخرجت صحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان "إنذار تقنية الفيديو"، وأضافت الصحيفة "الأخطاء التحكيمية التي احتسبها الفار لصالح ريال مدريد، تثير القلق في البارسا خلال أسبوع مباراتي الكلاسيكو"، وتابعت "القرارات كانت فاضحة وجعلت فريق العاصمة يستمر في سباق الليجا"، وأوضحت "حديقة ليونيل ميسي.. البرغوث سجل 15 هدفا في 19 مباراة في ملعب سانتياجو برنابيو".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة سبورت، جاء العنوان "تحذير"، وأضافت الصحيفة "اللاعبون في غرفة خلع الملابس قلقون من القرارات التحكيمية التي صبت في صالح ريال مدريد قبل مبارتي الكلاسيكو بشكل مباشر"، وتابعت الصحيفة "في برشلونة يعتقدون أن الفريق الأبيض بحث عن كسب تعاطف الفار بطريقة ذكية".

وقالت صحيفة سوبر ديبورتي "الكأس من أجل والدو"، وأضافت الصحيفة "يتركنا أحد عظماء نادي فالنسيا، عشية المباراة ضد ريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا".

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تذمر نجوم بايرن ميونخ



بينما تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، والتي جاء على رأسها تذمر عدد من لاعبي بايرن ميونخ، بشأن وضعيتهم داخل ملعب أليانز أرينا.

وجاءت صحيفة "Abendzeitung" بعنوان "ما يضايق النجوم"، في إشارة لتذمر بعض لاعبي بايرن ميونخ، لعدم مشاركتهم بصفة أساسية مؤخرًا، على رأسهم الثنائي توماس مولر ورافينيا.

أما صحيفة "WAZ" فحمل غلافها عنوان "تونيس يبحث عن خليفة هيديل"، في إشارة لبدء كليمينس تونيس، رئيس نادي شالكه، للبحث عن بديل مدير الكرة، كريستيان هيديل، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الحالي.

أما صحيفة "Bild" فقد أكدت عبر موقعها الإلكتروني إخلاء كريستيان هيديل، مدير الكرة بنادي شالكه، لمكتبه بالفعل، تمهيدًا لرحيله خلال الأسابيع المقبلة.

لغز باريس سان جيرمان



وتنوعت الصحف الفرنسية، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها الرياضية، لتغطية الأحداث الكروية الجارية.

وخرجت صحيفة ليكيب بعنوان "اللغز هنريكي"، في إشارة إلى تخبط المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، في ملف الصفقات، وعدم نجاحه في دعم الفريق بعناصر جديدة، ومع ذلك يحظى بدعم رئيس النادي ناصر الخليفي.

وفي الأعلى، أضافت الصحيفة "ويبقى الغموض"، في إشارة إلى عدم وضوح الأسباب الحقيقية وراء تحطم الطائرة التي أودت بحياة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، وذلك في أول تقرير صادر عن الحادث الأليم.

وتابعت صحيفة لو باريزيان "توخيل وهنريكي.. يلعبان معا مباراة من أشواط إضافية"، في إشارة إلى توتر العلاقة بين المدير الرياضي للبي إس جي ومدرب الفريق.

أما مجلة فرانس فوتبول، فتصدر غلافها، كريم بنزيما نجم ريال مدريد، بحوار عنوانه "أحب حياتي"، واستعرضت المجلة، بعض ما قاله بنزيما، على غرار "كنت أبحث دائمًا عن كريستيانو رونالدو في الملعب.. الآن أشعر أكثر بقيمتي وكياني مع الملكي، أشعر بأنني كالطائر".

كما أبرزت المجلة، تقريرها أيضًا عن "عالم جديد لدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين"، وآخر بعنوان "على خطى الأساطير بابان وجونديه"، وثالث عن المهاجم الإيطالي المثير للجدل، بعنوان "لماذا أثار ماريو بالوتيلي جنون مارسيليا".

وفي سياق آخر، أبرزت صحيفة 20 دقيقة، تقريرها عن تراجع شعبية الدوري الهندي للمحترفين، وأشارت صحيفة بروفانس "إسقاط الخضر (سانت إيتيان) يمثل أمل مارسيليا في حجز مقعد أوروبي".