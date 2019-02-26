أمير طعيمة يعتذر عن «ماباكرهش قد الأهلي وجمهوره»

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هجوم حاد شنه أمير طعيمة على جمهور النادي الأهلي، ردا على ما وصفه بالتطاول عليه في تعليقات بعض المشجعين على منشوراته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

قدم الشاعر، أمير طعيمة، اعتذاره إلى جماهير النادي الأهلي، بعدما أثار جدلًا كبيرًا مساء يوم السبت الماضي، بعد المنشور الذي هاجم من خلاله منتقديه من جمهور القلعة الحمراء، ردًا على ما تعرض له من تطاول وفقًَا لوصفه، في تعليقات بعض المشجعين على منشوراته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال طعيمة في بيان أصدره على صفحته بـ«فيسبوك»: «انتهيت، مساء أمس، بعمل محاضر للمجموعة الأولى من الأشخاص اللي سبوني، وقذفوني أنا وأهلي وأسرتي، على أن تتبع بمحاضر لمجموعات أخرى في الأيام القادمة».

وتابع طعيمة: «يتيح لي القانون تقديم البلاغات خلال 90 يومًا من تاريخ الواقعة، وإن شاء الله مش هازهق وهاتخذ الإجراءات القانونية ضد أكبر عدد أقدر عليه، لأن للأسف التعليقات كانت من آلاف.. اللي سبوني أبشروا وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات الحكم يكون بالحبس والغرامة معا على ألا يقل الحبس عن 6 أشهر

وتابع طعيمة: «يتيح لي القانون تقديم البلاغات خلال 90 يومًا من تاريخ الواقعة، وإن شاء الله مش هازهق وهاتخذ الإجراءات القانونية ضد أكبر عدد أقدر عليه، لأن للأسف التعليقات كانت من آلاف.. اللي سبوني أبشروا وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات الحكم يكون بالحبس والغرامة معا على ألا يقل الحبس عن 6 أشهر ولا يزيد على 3 سنوات، ده غير عقوبات أخرى للتشهير والتهديد وغيره». وأضاف: «دي مقدمة مهمة عشان أفصل بين اللي سبوني وباقي جماهير الأهلي المحترمة، اللي باوجه لهم الجزء القادم من هذا البيان: أما بعد، ده اعتذار واضح وصريح وبدون أي تكبر عن جملة إني حاليا ماباكرهش قد الأهلي وجمهوره، وهي جملة غير مبررة، وبالرغم من إني بدأت البوست باحترامي لكيان الأهلي ونهيته بإني باحترم المشجعين المحترمين، إلا أن الجملة دي خطأ وما كان يجب أن أقولها وإن كان الله يعلم نيتي». وتابع: «طبعا كنت باقصد المجموعة اللي سبتني فقط، المتجاوزين وإن كانوا بالآلاف لا يمثلوا نقطة في بحر الملايين من مشجعي النادي الأهلي المحترمين واللي منهم أصدقاء وأهل ومحبين، لم أكن لأحقق ما حققته في مجالي بدون تشجيعهم. وأرجو أن تعذروني لانفعالي وعدم اختياري لكلماتي في هذه الجملة تحت ضغط حملة شرسة ومسعورة طالت أمي وأبي المتوفي وحتى أهل بيتي، لمجرد إعلاني عن أعمال فنية بعيدة كل البعد عن الرياضة لم تكن على هوى الفئة المتجاوزة». Advertisements وكشف: «وبجانب الاعتذار باشكر كل جماهير الأهلي اللي دعموني وتفهموا إني باقصد فئة معينة حتى لو أسأت التعبير». وأشار: «باعتذر أيضا إني أعلنت عن ندمي لكتابة أغنية نادي المبادئ لمجرد شعوري أن هذه الفئة تستمتع بأغنية من كلماتي، وأغفلت تحت الضغط النفسي والعصبي أنهم لا يمثلون هذا الكيان الكبير، والأغلبية المحترمة اللي عمرها ما تجاوزت في حقي، ولا أتكبر مرة أخرى إني أعتذر عن هذا الخطأ الساذج اللي المفروض ماكنتش أقع فيه تحت أي ظرف». وتابع: «أرجو أن تتقبلوا اعتذاري واحترامي، وآسف لو جرحت حد بدون قصد. وسيظل النادي الأهلي كيانا كبيرا وله مني كل الاحترام والتقدير». واختتم: «في النهاية والجزء ده برضه مخصص للجماهير الأغلبية الكاسحة المحترمين، لمن لم يتابع هاضطر إني أرفق عينة بسيطة من التعليقات المسيئة عشان تتفهموا ليه رفعت وهارفع قضايا على فئة بتسيء للمجتمع بأسره وللإنسانية، ولو كانوا سبوني أنا فقط لربما سامحتهم، ولكن للأسف تجاوزوا كل معايير الأخلاق والإنسانية. والهدف من البلاغات تنقية المجتمع من مثل هؤلاء. وآسف على الألفاظ اللي هتقروها». كان طعيمة قد قال إن تعليقات جمهور الأهلي على رأي فني قام بنشره كانت بعيدة عن الاحترام، وهو ما دفعه للتعليق، قائلًا: «أنا حاليًا ماباكرهش في حياتي قد الأهلي طالما ده جمهوره، هاتقوللي قلة؟ هاقولك رغم إن مافيش تعليق واحد محترم، بس حتى لو قلة يغوروا بناديهم». غضب الشاعر الغنائي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أعلن أيضًا ندمه واعتذاره عن أغنية نادي المبادئ التي أهداها لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حملته بالانتخابات الأخيرة، والتي غناها المطرب لؤي.

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