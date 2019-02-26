انت الان تتابع نجم الجونة عن تأجيل الكأس: «دي بقى السنة الخبيثة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

علق أحمد عيد عبد الملك، لاعب فريق الجونة والزمالك السابق، ساخرًا على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة نادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، التي كان من المقرر لها يوم الخميس المقبل، لدواع أمنية ولتهدئة الأجواء المشتعلة على الساحة الرياضية، وكتب عيد عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء: «فبراير طلع 27 يوم بس لدواعي أمنية دي بقى السنة الخبيثة».

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وأرسلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، خطابا رسميًا للأهلي والزمالك، تخطرهما فيه بتأجيل مباراتيهما أمام بيراميدز ومصر للمقاصة في كأس مصر، اليوم الثلاثاء، كما أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن اتحاد الكرة وصل إليه خطاب رسمي من الأمن بتأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية. كان اتحاد الكرة قد أعلن