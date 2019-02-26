الارشيف / اخبار الرياضه

نادي الإبل يعلن تشكيل لجنة لضبط كل التجاوزات

0 نشر
أحمد غنام 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع نادي الإبل يعلن تشكيل لجنة لضبط كل التجاوزات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

أوضح عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي فوزان بن حمد الماضي، أن إدارة النادي وبالتنسيق مع اللجنة الإعلامية بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، كلفت لجنة قانونية متخصصة لضبط كل التجاوزات التي تنتهك الحقوق الأدبية، وتسيء إلى اللجان وملاك الإبل المشاركين ومنسوبي المهرجان.

وأكد الماضي، في بيان صادر من نادي الإبل، اليوم الثلاثاء، أن “النادي ومنسوبيه يتقبلون النقد البناء، وكذلك التفاعل مع الأحداث المختلفة في المهرجان دون إساءة”.

Advertisements

وأضاف: “نرفض التجاوزات أو إثارة الفتن من خلال معلومات، أو أخبار مغلوطة وإساءات يتم تناقلها في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي”.

وطالب الماضي الجميع بتحري الدقة في كل ما يخص المهرجان، خاصة في ظل توافر قنوات رسمية من خلال المركز الإعلامي في المهرجان.

يذكر أن اللجنة القانونية بدأت في رصد المخالفات السابقة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما صدر منهم من تجاوزات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي الإبل يعلن تشكيل لجنة لضبط كل التجاوزات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى