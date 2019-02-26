شكرا لقرائتكم خبر عن أول معلقة رياضية نسائية بالسعودية لـ«المصري اليوم»: الطموح كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «الصدفة والحظ هما السبب»، هكذا تتحدث هيلة الفراج، أول معلقة رياضية نسائية تعلق على مباراة لكرة القدم في السعودية، حيث من المقرر أن تخوض تجربتها الأولى في عالم التعليق الرياضي، الجمعة المقبل، عندما تنطلق فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية بالصالة الخضراء بالدمام.

تتحدث هيلة في أول تصريحات لها مع «المصري اليوم» بأن لها تاريخ في التقديم الإذاعي، حيث بدأت منذ حوالي ٥ سنوات عبر مجموعة «mbc» على إذاعة بانورما إف إم، في برنامج «أحلا صباح مع» سيلڤا صبرا، وكانت تقدم فقرة تكنولوجية أخرى.

وعن كيفية اختيارها للحدث، تقول: «جاء اختياري ضمن قائمة لعدد من الإعلاميات السعوديات اللاتي تقدمن لخوض تجربة التعليق وحالفني الحظ باختياري لمعايير ومقاييس اللجنة التي لم يكشفوا عنها، أستطيع أن أقول إن الصدفة هي السبب في ذلك».

وتتحدث عن كيفية تحضيرها للمباراة والتعليق، وتقول إنها تخضع الآن لتدريب مكثف للتعليق، لكي تكون على قدر المسؤولية الكبيرة التي وضعت فيها.

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وهيلة حاصلة على بكالوريوس علم اجتماع وخدمة اجتماعية من جامعة الملك فيصل بالأحساء، وعملت في العديد من الوظائف الإدارية والاجتماعية لحين وصولها إلى العمل الإذاعي.

تعرب عن سعادتها لاختيارها وترجع الفضل في ذلك لدعم أسرتها ومكان عملها بجانب جمهورها الذي تقول عنه إنه دائم الدعم لها وإنها لولا هذا الدعم لما وصلت لما هي عليه الآن.

بالعودة للحديث معها، تؤكد أن هناك العديد من المعلقين المفضلين لها، ومنهم فارس عوض، محمد غازي صدقة، ولكن الأفضل لها عصام الشوالي.

تكشف عن طموحها الفترة المقبلة، وتقول إنها تتمنى الاحتراف والعمل في أحد المجالات الثلاثة، إما في المجال الإعلام الرياضي أو في مجال التسويق الإلكتروني، كونها من أوائل السعوديات اللاتي تم إصدار سجل تجاري رسمي لهم في التسويق الإلكتروني، أو الإكمال في مسيرة التدريب لكونها مدربة معتمدة في السعودية.

تؤكد في ختام حديثها أنها «تتمتع بخلفية رياضية جيدة من خلال أفراد أسرتها وزوجها الحريصين على متابعة مباريات كرة القدم، خاصة الدوري السعودي»، لافتة أن والدها نصراوي وأخواها يشجعان الهلال، الأمر الذي يثير جدلا كرويا في البيت بشكل دائم واكتسبت من خلاله معلومات رياضية.

اللافت في حسابات هيلة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هو عدم نشرها صورا شخصية لها، وحينما طلبنا منها صورة لنشرها عبر بوابة «المصري اليوم»، رفضت واعتذرت وقالت إنها لا تنشر صورها الشخصية في أي وسيلة إعلامية ولم تظهر قبل ذلك بصورتها وإن أتيحت الفرصة لها الفترة المقبلة ستقوم بنشرها على الفور.