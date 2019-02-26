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تعرف على آخر قرارات نادي بيراميدز

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن نادي بيراميدز موافقة تركي آل الشيخ، مالك النادي، ومجلس الإدارة على إقامة معسكر للفريق في أبوظبي، خلال شهر مارس المقبل.

ويبدأ المعسكر في الأسبوع الثاني من شهر مارس، ويستمر لمدة أسبوعين، يتخللهما مباراة ودية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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