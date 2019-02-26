شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل مران الغد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام صباح غد الأربعاء على ملعب التتش؛ للتأكيد على بعض الأمور الفنية وتحفيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.
ويحرص لاسارتي على تجهيز اللاعبين من الناحية المعنوية إلى جانب الدور الخططي والفني من خلال التدريبات اليومية ومحاضرات الفيديو.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر السبت الماضي على ملعب الجونة بالغردقة، في إطار الأسبوع الـ24 في بطولة الدوري العام.
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