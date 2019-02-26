الصحافة الالمانية تبرز تراجع أرقام صلاح أمام الكبار هذا الموسم

يمر النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بفترة سيئة مع ليربول في اخر مباريات لسوء النتايج الفريق والارقام الشخصية للفرعون .

وسلط موقع قناة "سبورت1" الألمانية، الضوء على تراجع أرقام صلاح أمام الكبار هذا الموسم، لا سيما بعد فشله في هز شباك بايرن ميونخ، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد.

ولم يستطع الدولي المصري هز شباك الحارس مانويل نوير، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يتواجها مجددًا في جولة الإياب يوم 13 مارس المقبل، على ملعب أليانز أرينا.

ونجح صلاح في جذب الأنظار بأرقامه المذهلة مع الريدز الموسم الماضي، بعدما سجل 44 هدفا في 52 مباراة.

وتألق صلاح أمام كبار أوروبا والدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، ما ساهم في تأهل فريقه لنهائي دوري الأبطال، بعدما سجل 10 أهداف في البطولة.

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وعلى عكس سيناريو العام الماضي، تراجعت أرقام صلاح أمام الكبار هذا الموسم، إذ لم ينجح في هز شباك أي منافس في المناسبات الكبرى، باستثناء نابولي الإيطالي في دور المجموعات بدوري الأبطال.

ورغم تسجيله 17 هدفًا خلال 27 مباراة هذا الموسم مع ليفربول، إلا أن صلاح واصل الغياب عن هز الشباك في المباريات الهامة، آخرها أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، في البريميرليج، في مباراة انتهت بالتعادل بدون أهداف.

كما فشل صلاح في صيد شباك باريس سان جيرمان الفرنسي أيضًا في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وأحرز لاعب روما السابق أهدافًا في كافة الفرق المهددة بالهبوط للدرجة الأدنى من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما غابت أهدافه عن كبار البريميرليج بلا استثناء.

وينتظر صلاح مواجهات صعبة، سواء في دوري الأبطال أو البريميرليج، أمام بايرن ميونخ الألماني، تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، وهي اللقاءات التي يسعى خلالها لفك عقدته قبل انتهاء الموسم بصورة مغايرة عن العام الماضي.