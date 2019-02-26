قام الاتحاد العربي لكرة القدم، بإعلانه أنه سيطبق تقنية حكم الفيديو "فار" فيما تبقى من مباريات البطولة العربية للأندية "كأس زايد".
وسيلتقي النجم الساحلي التونسي مع المريخ السوداني في نصف النهائي، بينما تجمع المباراة الأخرى بين الهلال وأهلي جدة السعوديين.
وصرح الاتحاد العربي عبر صفحته الرسمية على "تويتر" إنه أبرم اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الرياضية، لاستخدام تقنية "الفار في كأس زايد للأندية الأبطال.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد، وبين كروسنج المدير العام للشركة في آسيا وشمال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا: الاتحاد العربي يعلن تطبيق تقنية الفيديو في المباريات المتبقية من كأس زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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