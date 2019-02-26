اتحاد الكرة :تأجيل المباراة جاء بقرار أمني بحت..والأمن هو صاحب الكلمة العليا

صرح المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم ثروت سويلم، إن قرار تأجيل مباريات الكأس له أبعاد لا تراها إلا الجهات الأمنية، مشددًا أن الجماهير في أمم إفريقيا من أهم أسباب تأجيل المباريات.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال عامر حسين قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء عن تأجيل مباريات الكأس بناءً على توصية من جانب الجهات الأمنية.

وتابع ثروت سويلم من خلال تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "تأجيل المباراة جاء بقرار أمني بحت، أرسلنا الجداول وحددنا المواعيد لكن الأمن دائمًا هو صاحب الكلمة العليا، الاتفاق مع الحكام وكنا في الطريق لإقامة المباراة."

وأكمل : "الأمن يرى حالة الاحتقان، الأمور زادت مؤخرًا وهو ما قد يؤثر على أن تكون الجماهير يد واحدة مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، الموضوع له أبعاد أخرى لا يراها سوى الأمن، نحن كاتحاد كرة مع الأمن."

وعن موعد المباريات التي تأجيلها اختتم سويلم التصريحات قائلا: "لا أحد يعلم حتى الان ."