شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مواجهات الجولة الـ16 من «ممتاز السلة».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

تنطلق اليوم (الثلاثاء) مباريات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة. ويلعب الاتحاد صاحب المركز الخامس ضد الفتح المتصدر برصيد 27 نقطة في الرابعة مساء على صالة الهيئة العامة للرياضة في جدة، وتستضيف صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام مواجهة النهضة صاحب المركز الأخير مع الأنصار الذي يحتل الترتيب قبل الأخير بفارق نقطتين في تمام الرابعة مساء.

ويلتقي الهلال سادس الترتيب برصيد 22 نقطة مع الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة في الرياض في ثالث المباريات، وتنطلق في الرابعة أيضا. ويلعب الوحدة ثامن الترتيب برصيد 18 نقطة ضد السلام صاحب المركز السابع ولديه 19 نقطة في مكة المكرمة في الرابعة مساء.

وتختتم مباريات الجولة بمواجهة النصر صاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة ضد أحد، الذي ينافس الفتح على الصدارة ولديه 27 نقطة في الخامسة والنصف مساء بمدينة الرياض.