شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة «مهرجان الإبل»: شكلنا لجنة قانونية لضبط كل التجاوزات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضح فوزان بن حمد الماضي عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي، أن إدارة النادي وبالتنسيق مع اللجنة الإعلامية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، قد كلفت لجنة قانونية متخصصة لضبط كل التجاوزات التي تنتهك الحقوق الأدبية، وتسيء إلى اللجان وملاك الإبل المشاركين ومنسوبي المهرجان.

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وقال الماضي في البيان الصادر لهذا اليوم (الثلاثاء): "إن النادي ومنسوبيه يتقبلون النقد البناء وكذلك التفاعل مع الأحداث المختلفة في المهرجان دون إساءة"، وأضاف: "نرفض التجاوزات أو إثارة الفتن من خلال معلومات، أو أخبار مغلوطة وإساءات يتم تناقلها في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي".

وطالب الماضي الجميع بتحري الدقة في كل ما يخص المهرجان، خصوصا في ظل توافر قنوات رسمية من خلال المركز الإعلامي في المهرجان.

يذكر أن اللجنة القانونية بدأت رصد المخالفات السابقة للمتجاوزين، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما صدر منهم من تجاوزات.