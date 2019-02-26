توقف سلسلة هاردن عند 32 مباراة ودخول جيمس تاريخ الدوري

اسماء السيد - فشل نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن في تسجيل 30 نقطة على الاقل للمباراة 33 على التوالي برغم قيادته فريقه للفوز على أتلانتا هوكس (119-111)الاثنين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

إلى ذلك سجل "الملك" ليبرون جيمس اسمه في تاريخ الدوري بعدما بات أول لاعب يدخل ضمن العشرة الاوائل في فئتي التمريرات الحاسمة والتسجيل، لكنه لم يتمكن من تجنيب فريقه الخسارة أمام ممفيس غريزليز(110 - 105).

في المباراة الاولى مني هاردن بخيبة أمل على الصعيد الشخصي بعد عودته الى الملاعب اثر غيابه عن لقاء فريقه امام غولدن ستايت ووريرز بسبب اصابة في العنق، وكان يمني نفسه بمتابعة سلسلته الناجحة لكنه فشل في ترجمة 10 رميات ثلاثية، لتتوقف عند 32 مباراة.

وسجل هاردن 28 نقطة قبل 23 ثانية من نهاية الربع الاخير، وحصل على الكرة بالقرب من منتصف الملعب خلال اللعبة الاخيرة في المباراة، لكنه بخلاف المباريات السابقة لم يحاول أن يزيد من غلته التهديفية.

ولم يغب هاردن سوى عن اربع مباريات هذا الموسم، وقد غرم مبلغ 25 الف دولار السبت لانتقاده الحكام بعد الخسارة امام لوس أنجليس ليكرز، في مباراة شهدت تحطيمه للمباراة الثانية والثلاثين تواليا لرقم أسطورة كرة السلة الأميركية ويلت تشامبرلاين لثاني أطول سلسلة من المباريات مع 30 نقطة على الأقل (31 في عام 1962)، علما أن تشامبرلاين يحمل أيضا الرقم القياسي في هذه الفئة مع 65 مباراة متتالية (بين تشرين الثاني/نوفمبر 1961 وشباط/فبراير 1962).

وتعود آخر مباراة لهاردن فشل خلالها في تسجيل 30 نقطة أو اكثر الى 11 كانون الاول/ ديسمبر أمام بورتلاند ترايل بلايزرز عندما سجل 29 نقطة. وخلال هذه السلسلة سجل 50 نقطة أو أكثر أربع مرات، اضافة الى اعلى نسبة في مسيرته مع 61 نقطة سجلها في سلة نيويورك نيكس في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال هادرن " كنت هادئا، ولكن كنت أعرف أني لن أتمكن من الوصول الى الرقم واحد" في اشارة الى ادراكه على عدم قدرته على تحطيم الرقم القياسي لاطول سلسلة لتشامبرلاين.

واثنى مدرب هيوستن مايك دانتوني على انجاز لاعبه بقوله "في نهاية المطاف كان يجب أن تنتهي (السلسلة) في أحد الايام. أنه غير معقول، سيبدأ واحدة (سلسلة) أخرى".

واضاف للفريق الفائز كريس بول 20 نقطة وإريك غوردون 16 نقطة منها أربع رميات ثلاثية.

- العشرة الاوائل لأفضل ممرر ومسجل -

في المباراة الثانية، عمّق ممفيس غريزليز من جراح لوس أنجليس ليكرز، في مباراة شهدت تسجيل مايك كونلي لسلات الفوز من الرميات الحرة في الدقيقة الاخيرة من النهاية، لينهي اللقاء مع 30 نقطة.

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ولم يتمكن "الملك" ليبرون جيمس من تجنيب فريقه الخسارة على الرغم من تحقيقه "تريبل دبل" ودخوله تاريخ كرة السلة الاميركية، اذ بات أول لاعب يدخل ضمن العشرة الاوائل في فئتي التمريرات الحاسمة والتسجيل.

وسجل جيمس 24 نقطة وأضاف 12 متابعة و11 كرة حاسمة.

ونجح جيمس أمام غريزليز في الوصول الى حاجز 8،525 كرة حاسمة في مسيرته، متخطيا أندرو ميلر في المركز العاشر لافضل الممررين في الدوري. علما انه يحتل المركز الخامس في ترتيب افضل المسجلين.

ودخل جيمس التاريخ بفضل تمريرته الحاسمة في الربع الاول الى زميله كايل كوزما الذي حولها الى سلة ناجحة منحت ليكرز التقدم 15-14.

وكان افضل مسجل في الفريق الخاسر براندون إينغرام مع 32 نقطة، وأضاف كوزما 22، فيما مني ليكرز بخسارته الرابعة في مبارياته الخمس الاخيرة ليتراجع في المنطقة الغربية للمركز الحادي عشر برصيد 29 فوزا مقابل 31 خسارة.

وعبّر جيمس بعد المباراة عن احباطه بسبب خسارة فريقه وتحدث عن قلة تركيز قائلا "في حال ما زلت تسمح لقلة التركيز بالتأثير على طريقة لعبك، فانه الفريق الخطأ كي تكون جزءا منه ولا يجب أن تشارك وأنت بهذه الحال +اسمع، لا يمكنني أن افعل هذا+" بدون أن يذكر أي اسماء.

وقاد كلاي طومسون وديماركوس كازنس بتسجيلهما 26 و24 نقطة تواليا فريقهما غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين للفوز على تشارلوت هورنتس 121-110)، في مباراة شهدت تسجيل ستيفن كوري 16 نقطة فقط، اذ سجل 4 رميات ثلاثية فقط من اصل 16 محاولة.

واضاف كيفن دورانت 20 نقطة و7 متابعات، فيما عزز ووريرز صدارته للمنطقة الغربية بفوزه 43، ومبتعدا أكثر عن ملاحقه المباشر دنفر ناغتس (41).

وابعد ووريرز شبح الخسارة للمباراة الثانية على التوالي بعد سقوطه امام هيوستن روكتس الاسبوع الماضي، منذ خسارته مرتين تواليا في 27 كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

وسجل لهورنتس كودي زيلر 28 نقطة هي الاعلى في مسيرته، بدون ان يجنب فريقه الخسارة للمباراة الثانية على التوالي. ونجح هورنتس في تقليص فارق 17 نقطة أمام ووريرز في الربع الاخير الى سبع نقاط فقط قبل 3،24 دقائق من النهاية، ولكن لم يكن ذلك كافيا.