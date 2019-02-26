مشاهدة مباراة القوة الجوية ونفط الجنوب بث مباشر اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2018 الدوري العراقي بدون...

يمكن الآن مشاهدة مباراة القوة الجوية ونفط الجنوب بث مباشر اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2018، فى الجولة التاسعة عشر فى الدوري العراقي، المباراة مقامة هلى ملعب الفيحاء، فريق القوة الجوية فى المركز الثانى من جدول الدورى العراقى برصيد 37 نقطة، خلف فريق الشرطة المتصدر برصيد 44 نقطة، و يهم فريق القوة الجوية اليوم الفوز بالثلاث نقاط و الاستمرار على ملاحة فريق الشرطة على القمة، و فريق نفط الجنوب فى المركز الثانى عشر عشرين نقطة.

مشاهدة يوتيوبhd مباراة القوة الجوية ونفط الجنوب بث مباشر

ستبدأ مباراة القوة الجوية ونفط الجنوب فى تمام الساعة الثانية و النصف بتوقيت العراق و السعودية، الواحدة بتوقيت القاهرة و سوريا و الأردن.

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ستبدأ المباراة فى غضون دقائق