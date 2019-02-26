الارشيف / اخبار الرياضه

مشاهدة مباراة القوة الجوية ونفط الجنوب بث مباشر اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2018 الدوري العراقي بدون...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يمكن الآن مشاهدة مباراة القوة الجوية ونفط الجنوب بث مباشر اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2018، فى الجولة التاسعة عشر فى الدوري العراقي، المباراة مقامة هلى ملعب الفيحاء، فريق القوة الجوية فى المركز الثانى من جدول الدورى العراقى برصيد 37 نقطة، خلف فريق الشرطة المتصدر برصيد 44 نقطة، و يهم فريق القوة الجوية اليوم الفوز بالثلاث نقاط و الاستمرار على ملاحة فريق الشرطة على القمة، و فريق نفط الجنوب فى المركز الثانى عشر عشرين نقطة.

 

مشاهدة يوتيوبhd مباراة القوة الجوية ونفط الجنوب بث مباشر

ستبدأ مباراة القوة الجوية ونفط الجنوب فى تمام الساعة الثانية و النصف بتوقيت العراق و ، الواحدة بتوقيت القاهرة و سوريا و الأردن.

 

Advertisements

 

ستبدأ المباراة فى غضون دقائق

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى