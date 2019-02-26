الأهلي يعلن جاهزية الشناوي لمواجهة بتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلي، علي جاهزية محمد الشناوي حارس مرمي الفريق لمباراة بتروجيت المقبلة بالدوري.

وقال سليمان في تصريحات لـ"الخليج 365":" الشناوي كان يُعاني من آلام في العضلة الضامة وهو ما أثبتته الأشعة التي أجراها، فهو بذل مجهوداً كبيرًا في مباراة الداخلية التي سبقت مواجهة الجونة مما جعله يشعر بمعاودة آلام الإصابة".

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وأضاف: "الآن بات الشناوي جاهزًا للمشاركة في لقاء بتروجيت المقبل، بعد أن حصل على الراحة الكافية، رفضنا المجازفة به في مباراة الجونة الأخيرة بعد أن وجدنا أنه بحاجة إلى راحة تامة".

وأكمل:" آلام العضلة الضامة داهمت الشناوي من الأساس قبل لقاء سيمبا التنزاني بدوري الأبطال لكنه تحامل على نفسه وتدخلنا في الوقت المناسب وطلبنا منه أن يحصل على راحة حتي لا تتفاقم الإصابة ونخسر جهوده لفترة طويلة".

ويلتقي الأهلي أمام بتروجيت في تمام السابعة مساء يوم الإثنين المقبل، في الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري.