الأهلي يعلق على قرار اتحاد الكرة بتأجيل كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات كأس مصر قرار صائب لافتًا إلى أن لاعبي الفريق الأحمر بحاجة للحصول على قسط من الراحة.

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة ليلا كورة- التابع لمؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم أيضاً (الخليج 365 والكونسلتو ووكالة أونا): "قرار صائب، حتى يحصل الفريق الأول على قسط من الراحة".

Advertisements

وأضاف: "الفريق كان يعاني مؤخرًا بسبب الضغوطات التي لتواصل المباريات سواء في محليًا أو أفريقيًا".

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر بعد غد الخميس، بحسب تعديلات اتحاد الكرة الأخيرة.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة لم يحدد موعد بديل لاستكمال البطولة وتم تأجيلها لأجل غير مسمى.