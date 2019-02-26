الارشيف / اخبار الرياضه

وزارة الرياضة تنفذ اللقاء التنافسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وزارة الرياضة تنفذ اللقاء التنافسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبيأشرف صبحي وزير
كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

تنظم وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ممثلة فى  “الإدارة المركزية للموهبة ” بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لمراكز الواعدين فى رياضات ” العاب القوى-المصارعة-الجودو ” وذلك خلال الفترة من

28 فبراير الجاري وحتي 2 مارس 2019 بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية، وتطويرها ، وينقسم إلى خمس مراحل

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

"مراكز الناشئين، مراكز الواعدين، مراكز أبطال الواعدين، النخبة، والبطل الأوليمبي"؛ وذلك لاكتشاف وتبنى المواهب فى ألعاب "المصارعة، الملاكمة، الجودو، رفع الأثقال، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة- سلاح".

يأتى ذلك فى إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو اكتشاف العناصر المتميزة بدنيًا ومهاريًا في الرياضات المعني بها المشروع، والتى تحقق مصر مراكز متقدمة بها على مستوى البطولات العالمية والإقليمية والدورات الأوليمبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة تنفذ اللقاء التنافسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى