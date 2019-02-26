وزير الشباب والرياضة فى حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع طلاب جامعة عين شمس من مختلف الكليات ،اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة، وذلك ضمن اللقاء الحوارى المفتوح الذى نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية واتحاد طلاب الجامعة.

حضر اللقاء الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامع عين شمس، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى لشئون الطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، وأحمد عبد ربه مدير عام النشاط الرياضي الطلابي، وأحمد جمعة معاون الوزير.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على عراقة جامعة عين شمس وما تتميز به من علم وثقافة وتاريخ حافل بالإنجازات، مقدماً الشكر لرئيس الجامعة وكافة المسئولين على عقد اللقاء

الحوارى مع طلاب الجامعة؛ للتعرف على متطلباته، واستعراض أبرز انجازات الوزارة والبرامج والأنشطة المقدمة وكيفية المشاركة بها.

وفى مستهل الحوار، لفت الوزير إلى أهمية استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية فى يونيو 2019 بمشاركة 24 منتخباً، وقدرة مصر على تنظيم البطولة وإخراجها فى أفضل صورة بتضافر جميع الجهود، مشيراً إلى دخول الجماهير للمباريات سيكون وفقاً للنظم العالمية المتبعة وخلال حجز التذاكر إليكترونياً.

وصرح وزير الشباب والرياضة إلى أن الشباب سيكون لهم دور كبير فى البطولة الإفريقية حيث سيُعلن خلال الفترة المقبلة عن الشروط الخاصة باختيار مجموعة من الشباب للمشاركة فى تنظيم البطولة بشكل تطوعى، بالإضافة إلى أهمية وجود الشباب بالمدرجات والتشجيع المثالى فى المباريات كعامل قوة إضافية فى نجاح البطولة.

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ودعا الوزير الطلاب إلى الحرص على تنمية ذاتهم وقدراتهم بشكل متواصل لتحقيق النجاح فى مسيرتهم العلمية، والمهنية.

وعن دور الوزارة فى دعم الأنشطة الطلابية، أوضح صبحي أنه تم التخطيط منذ توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة للتشبيك بين عمل الإدارات بالوزارة، ومنها الترابط بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وإدارة التنمية الرياضية بالإدارة التعليمية والتنسيق مع الاتحاد الرياضي للجامعات فى سبيل تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة لطلاب مصر فى مختلف الجامعات.

كما كشف أن الوزارة تعكف على مشروع كبير حيث سيكون أحد مفرداته إدراج الرياضة فى التعليم العالى، وقد تم تقديم المقترح لوزارة التعليم العالي، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن إدراج مادة التربية الرياضية كمادة أساسية فى المواد الدراسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً أن المشروع يتضمن أيضاً التنسيق مع وزارة الصحة للإعلان عن المقاييس التى يحتاجها جسم الإنسان من العناصر الغذائية المناسبة فى ظل ممارسة الرياضة.

وحول دعم الوزارة لذوى الاحتياجات الخاصة، أكد الدكتور أشرف صبحي على الرعاية الخاصة التى تقدمها الوزارة لذوى الهمم والقدرات الخاصة، والخدمات والبرامج فى مختلف المحافظات؛ تأكيداً على دورهم بالمجتمع وقدرتهم على تحقيق الانجازات المبهرة.

وفى ختام اللقاء، أهدى رئيس جامعة عين شمس درع الجامعة للوزير، كما قام اتحاد الطلاب وأسرة من أجل مصر بتقديم الدروع التذكارية لوزير الشباب والرياضة تقديراً على حرصه على دعم طلاب الجامعات.