استبعاد محمد صلاح وأحمد حجازي من معسكر منتخب مصر

أحمد حجازي ومحمد صلاح

كتب - كريم عبدالمحسن:

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على استبعاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وأحمد حجازي، لاعب

ويست بروميتش الإنجليزي، من معسكر الفراعنة في مارس المقبل.

قرر الجهاز الفني ضم كل

من: عمرو وردة وأحمد حسن كوكا وعلى غزال ومحمود تريزيجيه وكريم حافظ ومحمد النني.

ويقيم منتخب مصر معسكرًا من أجل مواجهة النيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية ونيجيريا وديًا.