أحمد أبوهشيمة يخوض انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي

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أكدت مصادر موثوق بها عزم رجل الأعمال المصرى، أحمد أبوهشيمة، خوض انتخابات النادى الأهلى فى الدورة المقبلة، ويستعد أبو هشيمة لخوض الانتخابات المقبلة على منصب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وبدأ فى التشاور مع عدد من رموز النادى الأهلى للاستعداد للانتخابات المقبلة، فى إطار عشقه للنادى الأهلى حتىيعود الأهلى إلى ريادة الكرة الأفريقية والعربية، والاستمرار فى التتويج بالبطولات المحلية فى الألعاب كافة.
وأشارت المصادر إلى أن أبو هشيمة ينتوى الترشح خلال الانتخابات المقبلة فى ظل عدم رضاه عن أوضاع النادى الأهلى خلال المرحلة الحالية، ولا
يذكر أن أبوهشيمة رجل أعمال "أهلاوي"، ونجله عمر يلعب في صفوف فريق 15 سنة، بناشئي الأهلي، وقد صرح سابقًا أن النادى الأهلى هو نادى البطولات على مر التاريخ، وأنه صاحب الشعبية الأكبر فى مصر والعالم العربى وأفريقيا، وهو يدعمه بكل قوة لإدخال السعادة على قلوب وعشاق النادى الأهلي.
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