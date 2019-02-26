مدرب ليفربول يتحدث عن التعادل أمام اليونايتد وأهمية لقاء واتفورد

كتبت: سارة جاب الله

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الذي يحترف لدي صفوفة اللاعب المصري محمد صلاح عن الاستفادة من عودة الفريق إلى قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب التعادل مع مانشستر يونايتد الأحد الماضي.

ورد كلوب على سؤال حول قيمة النقطة التي حصل عليها الفريق على أولد ترافورد، قال كلوب: "بالتأكيد هذا

جيد تمامًا لا أريد أن أغلق عيناي على الوضع، لأنه إذا كان يونايتد مضطرباً، عليك الفوز ونحن لم نفعل ذلك".

وأضاف: "لم نحرز أهدافاً في مباراتين على التوالي أمام فرق عالمية هذا ما حدث لكثير من الفرق الأخرى أيضاً نحن في وضع

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جيد للغاية والآن علينا أن نستغله على أرض الملعب".

وأختتم قائلًا: "كانت مباراة صعبة أعتقد أنه كان في إمكاننا أن نخوضها بشكل أفضل، وسنعمل على ذلك ليس لدينا الكثير من الوقت للتحضير لمباراة واتفورد، ولكننا سنخوضها على ملعبنا ونأمل أن يساعدنا جمهورنا".

وينتظر ليفربول تحدي جديد على ملعب آنفيلد مساء غدًا الأربعاء، عندما يستضيف واتفورد الذي حقق الفوز في مباراته الأخيرة على كارديف سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف.