أشرف صبحى يحاضر فى منتدى تطوير المبارزة غدًا

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم يعقد صباح غد الأربعاء منتدى تطوير المبارزة المصرية والذى ينظمه اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسينى وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى وذلك بمركز التعليم المدنى . ويبدأ المنتدى بمحاضرة للدكتور اشرف صبحى عن استراتيجية تطوير الرياضة المصرية . وصرح رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بأن المنتدى يستهدف تبادل الرؤى والخبرات البحثية والعلمية والاطلاع على التجارب الميدانية للمبارزة وتطويرها وعرض تجاربها الناجحة وطرح الحلول والاستراتيجيات لتطوير اللعبة فى مصر . للمبارزة وتطويرها وعرض تجاربها الناجحة وطرح الحلول والاستراتيجيات لتطوير اللعبة فى مصر . قال إن محاور المنتدى تدور حول الاستثمار وعلم التدريب وعلم النفس الرياضى وفسيولوجيا واصابات الرياضة والقياس والتقويم والبنية التحتية اللازمة للنهوض برياضة المبارزة . Advertisements أضاف قائلا أن المنتدى سيشارك به نخبة من عمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئات التدريس بكليات التربية الرياضية والطب وعلوم الرياضة والمدربين واللاعبين والمشرفين على رياضة المبارزة والمستثمرين وخبراء التسويق والرياضة ورجال الإعلام والصحافة والمهتمين برياضة المبارزة . ويحاضر فى المنتدى كل من الاساتذة و الدكاترة حسام الشربينى وسيد سامى واحمد موسى وتامر حمودة وسارة يحيى جاد ومحمد جابر بريقع وعمرو صابر ونسعد على محمود ووليد جبر وحازم زين العابدين واحمد سلامة وفيصل زايد واسامة رياض ومها مراد ومحروسة ابو العطا وابراهيم نبيل ومتر جمال الشيمى .

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