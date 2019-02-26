رياضة | برشلونة يستهدف التعاقد مع حارس مرمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستهدف التعاقد مع حارس مرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يخطط للتعاقد مع حارس مرمى لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة ليكون البديل المناسب حال رحيل ياسبر سيليسين في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية إن برشلونة مهتم بالتعاقد مع أندريه أونانا من أياكس بعد تألقه اللافت في المباريات بالموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة تتواصل مع وكيل الحارس الكاميروني الشاب لمحاولة التعاقد معه ويصبح بديلا للألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وتابعت الصحيفة أن وكيل أونانا أبلغ المسئولين في أياكس باهتمام النادي الكتالوني بالفعل للبحث عن حارس جديد وقد تكلف الصفقة خزائن برشلونة 20 مليون يورو، ولكن المبلغ لن يكون مشكلة كبيرة بالنسبة للإدارة في حالة بيع سيليسين مقابل قيمة الشرط الجزائي في عقده وقدرها 60 مليون يورو.