رياضة | جروس يلغي معسكر الزمالك بعد تأجيل مباريات الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يلغي معسكر الزمالك بعد تأجيل مباريات الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس إلغاء معسكر الفريق المقام حالياً في أحد فنادق مدينة برج العرب.

وجاء قرار جروس بعد أن قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل جميع مباريات كأس مصر لأجل مسمى بسبب بعض التوجيهات الأمنية.

ويعود فريق الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لبدء الاستعدادات لمواجهة فريق بيترو أتليتكو الأنجولي يوم الأحد المقبل في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.