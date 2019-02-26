رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يكشف موقف حكم الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يكشف موقف حكم الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على إعلامه بقرار تأجيل مباريات الكأس لأجل غير مسمي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي " "تلقيت مكالمة من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أبلغني خلالها أن الجهات الأمنية رفضت إقامة مباريات كأس مصر في الوقت الحالي، لعدم الجاهزية بسبب الشحن الجماهيري" .

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وأضاف رئيس لجنة الحكام، "أوقفنا المفاوضات مع الدول التي تم مخاطبتها لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الستة عشر".

واختتم، " صربيا واليونان كانا الأقرب لترشيح حكام لإدارة المباراة، ولكننا اعتذرنا عقب قرار الجهات الأمنية".

وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تأجيل مباريات كأس مصر لأجلٍ غير مسمى، ولذلك لدواعٍ أمنية.