رياضة | الأهلي يوضح موقفه من تجديد عقد أزارو وحمودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يوضح موقفه من تجديد عقد أزارو وحمودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مفاوضات القلعة الحمراء لتجديد عقد الثنائي وليد أزارو وأحمد حمودي لاعبي الفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية : "لم أتحدث مع وليد أزارو بشأن تمديد تعاقده في الوقت الحالي، فمازال يتبقى موسمان إضافيان له مع الأهلي".

وأضاف عبدالحفيظ: "لم نتطرق في الحديث مع حمودي بشأن هذا الأمر، لكن هناك جدولة نتبعها، ونأخذ رأي محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بملف الكرة، وعلى أساسه نبدأ تحركاتنا".