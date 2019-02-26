رياضة | "سلة" الأهلي يواجه طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سلة" الأهلي يواجه طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء أمام نظيره فريق طلائع الجيش، ضمن منافسات دوري السوبر للمحترفين.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة نادي طلائع الجيش، وتمثل أهمية كبيرة للفريق في إطار المنافسة بقوة على لقب البطولة.

وخاض الفريق مرانا قويا أمس الاثنين، حرص خلاله الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بتدريبات خططية، مع التركيز على العديد من الجوانب الخاصة بالاستعداد للمباراة.