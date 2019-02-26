رياضة | الأهلي يستعيد ظهيره الأيسر ويختبر عاشور والشناوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد ظهيره الأيسر ويختبر عاشور والشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي، بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها والتي أبعدته عن المشاركة الجماعية.

وحصل وحيد، على بعض الأدوية للتخلص من نزلة البرد، على أن يعود من جديد إلى التواجد مع الفريق والمشاركة في التدريب.

وتواجد محمود وحيد في مقر النادي بالجزيرة، خلال مران الغائبين عن مباراة الجونة الأخيرة، إلا إنه لم يشارك في المران، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، ومن المنتظر أن يعود اللاعب للمشاركة الجماعية بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة.

وكان الأهلي قد حصل على راحة لمدة 48 ساعة؛ لالتقاط الأنفاس عقب الفوز الذي حققه الفريق على الجونة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر السبت الماضي على ملعب الجونة بالغردقة، في إطار مواجهات الجولة الـ24 في بطولة الدوري.

ويخضع محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يخضع لفحص طبي غدًا قبل انطلاق المران؛ استعدادا للمشاركة الجماعية مع الفريق بعد تخلصه من حالة الإجهاد التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

واشتكى محمد الشناوي من إجهاد عضلي خفيف، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية، على أن يعود غدا للمشاركة في المران استعدادا للمرحلة المقبلة.

وكان الشناوي قد غاب عن قائمة الفريق في مباراة الجونة الأخيرة، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها مارتن لاسارتي، للقضاء على الإصابات التي طاردت الفريق في الفترة الماضية، وأيضا للحفاظ على كافة العناصر، وتجهيز الجميع للمرحلة المقبلة التي تشهد حالة من التركيز الشديد؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

ويؤدي الأهلي مرانه صباح غدٍ الأربعاء، تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي وجهازه المعاون.

ويخضع حسام عاشور قائد الأهلي لبرنامج بدني، تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال، لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي، والعودة من جديد إلى التواجد ضمن قائمة الأهلي في المباريات الرسمية.

واشتكى عاشور من الإصابة في منشأ العضلة الأمامية، وتم عرضه على اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبدالعزيز، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

ويخضع عاشور لفحص طبي غدا لتحديد موعد البدء في المران البدني، والذي أعده مخطط الأحمال الذي حرص على متابعة حالة اللاعب للاطمئنان عليه.

تركي آل الشيخ يكشف كيف استفاد بيراميدز من تأجيل مباراة الأهلي

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عن أن تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلي في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر سيمنح فرصة لرامون دياز المدير الفني للفريق للتعرف أكثر على اللاعبين.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته على فيس بوك: "أتفق مع الاتحاد المصري على أن التأجيل واجب فأمن مصر خط أحمر .. وأيضا التأجيل يعطي لدياز فرصة للتعرف على اللاعبين .. وأيضا يكون الخصم مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة.. فنحن لا نقابل إلا الجاهزين".

عامر حسين: لم نجامل الأهلي ولا يمكن لأحد الاعتراض على تأجيل كأس مصر

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن اتحاد الكرة المصري يعاني من الضغوط بسبب صراعات الأندية والعناد بينها

وأضاف عامر حسين في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد علي اذاعة راديو هيتس: "نعمل بحيادية وشفافية ولانجامل أي طرف مهما محالاوت التأثير علي القرار.. الزمالك هو المستفيد الأكبر من قرار التأجيل لأنه من يعاني من ضغط مباريات أكبر بسبب ظروف مشاركاته الإفريقية وسفره بعد أيام قليلة لأنجولا من أجل مباراة بيترو اتليتكو".

ونفي عامر حسين بشكل قاطع أن يكون القرار جاء محاباة أو مجاملة للنادي الأهلي أو رضخ لطلباته واعتراضه

وواصل عامر حسين: نعلم أن القرار سيتم المتاجرة والمزايدة به من أجل اثبات قوة وانتصار طرف على آخر لكن هذه الخلفيات والنظرات الضيقة لا تشغل الدولة التي تعاني من أعباء ولن يلتفت مسئوليها لهذه الأمور الصغيرة او سيتركوا مسئوليتهم من أجل فض نزاع شخصي بين مسئولي الأندية.. لن يعترض أي ناد على القرار لأنه بعيدا عن الاستعراض والتباهي الذي يحاول اثباته كل طرف فالجميع يحتاج للراحة والتقاط الأنفاس".ا

وتابع عامر حسين: "الأمن هو من قرر التأجيل في ظل هذا الاحتقان الذس يسيطر علي المشهد ولا يوجد فيه مسئولية فالأزمة الاخيرة شهدت أمور غريبة للغاية فمثلا المقاصة الاجهز للمباريات هو من طالب بالتأجيل الذي لم يطلبه الزمالك المتضرر الاكبر "

ونبه عامر حسين أن اصل الأزمة هو عدم تصديق واستيعاب الأندية لتحذيراته في شهر يوليو الماضي قبل انطلاق الدوري أثناء اجتماع تنظيم المسابقات أنه ستكون هناك ازمة كبيرة بسبب تغيير نظام البطولات الإفريقية وايضا المشاركة في البطولة العربية مع اقامة بطولة الامم الافريقية في شهر يونيو بخلاف اقامتها في مصر لاحقا

وعن سر إصرار اتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز قال عامر إنه كان توجه من أجل الانتهاء من كأس مصر وحسم البطولة قبل أمم إفريقيا كما ان الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يلعب دور ال16

عامر حسين يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن أن اللجنة ستواجه انتقادات بالجملة بعد تأجيل مباراتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك مع المقاصة في كأس مصر رغم أنه قرار أمني بحت.

وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية: "لجنة المسابقات ستتحمل كل النقد الجديد بمفردها رغم ضغط المباريات وعدم امتلاك الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر لملاعب وإغلاق بعض الملاعب لاستقبال كأس أمم إفريقيا 2019.

وأضاف عامر حسين: "نعمل في ظروف صعبة وضغوط أكبر من نجاح هذا الموسم الاستثنائي في الدوري المصري والكأس مع استضافة أمم إفريقيا.

الأمن يؤجل مباراة الأهلي وبيراميدز ولقاءات كأس مصر

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى.

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وأضاف حسين في تصريحات إذاعية أن المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر تم تأجيلها بعد وصول خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباريات الكأس لدواع أمنية.

ونشبت أزمة قوية بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب تمسك لجنة المسابقات باستبدال مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم ٢٨ فبراير الجاري لتقام في الكأس بدلًا من الدوري، ليرفض مجلس إدارة الأهلي ويعلن تمسكه بجدول المباريات الذي تم وضعه حتى ٣٠-٣.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.