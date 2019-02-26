رياضة | عاجل.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على تأجيل مباراة الكأس

وقال مرجان في تصريحات خاصة إن الأهلي التزم باللوائح والقوانين، قبل اتخاذه قرار بعدم خوض مباراة بيراميدز.

وأضاف مرجان أن الأهلي لا يخوض معارك مع أحد ولكن مجلس الإدارة دائما يبحث عن حقوق النادي وجميع الفرق.

وتابع مرجان أن النادي درس الأمور جيدا قبل إصدار قراره برفض خوض مباراة بيراميدز ملتزما بالجدول الذي تم وضعه من قبل لجنة المسابقات.

وأتم مرجان حديثه أن النادي لا يثير أي مشاكل ويبحث دائما عن حقوقه وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للبطولات.

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