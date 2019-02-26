انت الان تتابع تفاصيل خبر أهداف كالمطر.. جنون كروي في "ديربي إسطنبول" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 01:08 مساءً - عرفت مجريات "ديربي إسطنبول" جنوناً كروياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعد التعادل المثير بين ناديي بيشكتاش وضيفه فنربهتشه بثلاثة أهداف لمثلهما، مساء الاثنين، في قمة لقاءات الجولة الثالثة والعشرين للدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

فعلى ملعب "فودافون أرينا"، بدأت المباراة بقوة من الجانبين، ولكن سرعان ما سيطر بيشكتاش على مجريات اللعب في الشوط الأول، ترجمها بثلاثة زيارات للشباك عن طريق غوكهان غونول وبوراك يلماز (هدفين أحدهما من ركلة جزاء) في الدقائق الـ11 و18 و45.

وفي الشوط الثاني، انقلب الحال تماماً؛ أظهر فنربهتشه وجهاً مغايراً عمّا قدمه في الأول، ونجح في العودة بثلاثية تناوب على تسجيلها السلوفيني ميخا زايتس وصادق تشيفبينار وحسن علي كالديريم في الدقائق الـ55 و62 و66.

Advertisements

بهذه النتيجة، يحتل بيشكتاش المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، فيما ارتقى فنربهتشه للمركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن فريق "إسطنبول باشاك شهير" يتربع على صدارة البطولة التركية برصيد 51 نقطة، متفوقاً بـ6 نقاط كاملة عن غلطة سراي حامل لقب النسخة الأخيرة.