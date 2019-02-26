شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يتعافى ويشارك في المران الجماعي والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365 – يشارك محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، في المران الجماعي، بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها والتي أبعدته عن المشاركة الجماعية.

وغاب محمود وحيد عن مباراة الجونة التي فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر السبت الماضي على ملعب الجونة بالغردقة، في إطار مواجهات الجولة الـ24 في بطولة الدوري.

فيما تواجد وحيد، في مقر النادي بالجزيرة، خلال مران الغائبين عن مباراة الجونة الأخيرة، إلا إنه لم يشارك في المران، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، ومن المنتظر أن يعود اللاعب للمشاركة الجماعية بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة،وكان الأهلي قد حصل على راحة لمدة 48 ساعة؛ لالتقاط الأنفاس ،والاستعداد للمباريات القادمة على أن يستأنف مرانه غدً.