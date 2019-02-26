شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي للاعبي الأهلي المصري والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365 – يخضع حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ، لفحص طبي غدا، لتحديد موعد البدء في المران البدني الذي أعده اليخاندرو مخطط الأحمال بالفريق ،لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي، والعودة من جديد إلى التواجد ضمن قائمة الأهلي في المباريات الرسمية.

واشتكى عاشور من الإصابة في منشأ العضلة الأمامية، وتم عرضه على اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبدالعزيز، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

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كما يخضع أيضا محمد الشناوي، حارس الفريق ، لفحص طبي غدا قبل انطلاق المران؛ استعدادا للمشاركة الجماعية مع الفريق بعد تخلصه من حالة الإجهاد التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وكان الشناوي، قد غاب عن قائمة الفريق في مباراة الجونة الأخيرة، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها مارتن لاسارتي، للقضاء على الإصابات التي طاردت الفريق في الفترة الماضية، وأيضا للحفاظ على كافة العناصر، وتجهيز الجميع للمرحلة المقبلة التي تشهد حالة من التركيز الشديد؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي ،ويعاني الشناوي ، من إجهاد عضلي خفيف.

ويستأنف الفريق مرانه صباح غدٍ الأربعاء تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي بعد أن تم إلغاء مران اليوم.