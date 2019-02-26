شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقترب من نجم ميلان والان مع التفاصيل
وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية الاهتمام الشديد من جانب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالمدافع الإيطالي لاعب أي سي ميلان, ورغبة إدارة الشياطين الحمر في جلب رومانيولي إلى ملعب الأولد ترافورد خلال الوقت القادم, نظراً لحاجة الفريق لجهوده.
ونشرت الصحيفة أيضاً ان الإيطالي شاب يتمتع باهتمام كبيرة للغاية من جانب تشيلسي الإنجليزي والعملاق الإيطالي يوفنتوس, وكان السيدة العجوز قد قدم عرضاً للاعب في الصيف الماضي للقدوم إلى تورينو وارتداء قميص السيدة العجوز لكن اللاعب رفض العرض بعد ان حصل على شارة القيادة عقب رحيل ليوناردو بونوتشي إلى يوفنتوس.
وانتقل رومانيولي إلى صفوف فرق أي سي ميلان في صيف 2015 قادماً من فريق العاصمة الإيطالية روما, مكلفاً خزائن السان سيرو مبلغ قدره 25 مليون يورو.
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