انت الان تتابع اتحاد الكرة يوقع مع «كاف» عقود استضافة كأس إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

وقع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف)، عقود استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتى تنطلق فى مصر يونيو المقبل، وكان أحمد أحمد، قد قام يوم الخميس الماضي، بزيارة لمقر اتحاد كرة القدم، وكان في استقباله هاني أبو ريدة، وأحمد شوبير نائب الرئيس، وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح عضوا مجلس الإدارة، وأكد أحمد خلال الزيارة على الدور الكبير الذي يلعبه هاني أبو ريدة على مستوى الكرة الإفريقية وثقته في الاتحاد المصري وخبراته في تنظيم البطولات الكبرى.

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ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر مغلق يوم 18 مارس المقبل للاستعداد لمواجهة النيجر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي حظيت مصر بشرف تنظيمها، بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها لاستضافة البطولة واعتذار المغرب لتكون الدولة البديلة. وحصلت مصر على تنظيم البطولة بعدما حصدت 16 صوتًا، مقابل صوت وحيد