اتحاد الكرة يوقع مع «كاف» عقود استضافة كأس إفريقيا

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٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
وقع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف)، عقود استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتى تنطلق فى مصر يونيو المقبل، وكان أحمد أحمد، قد قام يوم الخميس الماضي، بزيارة لمقر اتحاد كرة القدم، وكان في استقباله هاني أبو ريدة، وأحمد شوبير نائب الرئيس، وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح عضوا مجلس الإدارة، وأكد أحمد خلال الزيارة على الدور الكبير الذي يلعبه هاني أبو ريدة على مستوى الكرة الإفريقية وثقته في الاتحاد المصري وخبراته في تنظيم البطولات الكبرى.
ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر مغلق يوم 18 مارس المقبل للاستعداد لمواجهة النيجر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي حظيت مصر بشرف تنظيمها، بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها لاستضافة البطولة واعتذار المغرب لتكون الدولة البديلة. وحصلت مصر على تنظيم البطولة بعدما حصدت 16 صوتًا، مقابل صوت وحيد
وحصلت مصر على تنظيم البطولة بعدما حصدت 16 صوتًا، مقابل صوت وحيد لصالح ملف جنوب إفريقيا، بينما امتنع عضو آخر عن التصويت، في الاجتماع الذي ناقش ذلك في شهر يناير الماضي.
ونالت مصر شرف تنظيم البطولة من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959 - 1974 - 1986 - 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، والتي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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