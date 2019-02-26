انت الان تتابع موقعة نارية بين «مصري جلال» و«إنبي ماهر» في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام نظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز، والتي سيقودها تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور، علمًا بأن لقاء الدور الأول، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، شهد فوز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز هدف الفريق البترولي حينها أوداة أوندوريودي، بينما أحرز ثلاثية المصري أحمد جمعة وإسلام عيسى ومحمود وادي.

ويحتل النادي المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 32 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز في 7 وتعادل في 11 وخسر في 4، وسجل الفريق 26 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 25 هدفًا، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز