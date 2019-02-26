انت الان تتابع أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأجيل كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس نادي بيراميدز، على قرار عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل مباريات بطولة كأس مصر. وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء: «أتفق مع الاتحاد المصري على أن التأجيل واجب فأمن مصر خط أحمر.. وأيضًا التأجيل يعطي لدياز فرصة للتعرف على اللاعبين.. وأيضا يكون الخصم مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة.. فنحن لا نقابل إلا الجاهزين».

وأرسلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، خطابا رسميًا للأهلي والزمالك، تخطرهما فيه بتأجيل مباراتيهما أمام بيراميدز ومصر للمقاصة في كأس مصر، اليوم الثلاثاء، كما أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن اتحاد الكرة وصل إليه خطاب رسمي من الأمن بتأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية. كان اتحاد الكرة قد أعلن