شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تركي آل الشيخ على تأجيل مباريات الكأس لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، على قرار تأجيل مباريات كأس مصر لدواعي أمنية.

وكتب «آل الشيخ»، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «اتفق مع الاتحاد المصري على أن التأجيل واجب فأمن مصر خط أحمر.. وأيضًا التأجيل يعطي لدياز فرصة للتعرف على اللاعبين.. وأيضًا يكون الخصم مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة.. فنحن لا نقابل إلا الجاهزين».

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وأعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات لبرنامج ملعب 9090 الإذاعي، تأجيل مباريات كأس مصر بالكامل لدواعي أمنية.

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وقال «حسين»: «وصل إلينا خطاب رسمي من الأمن بتأجيل مباريات الكأس لدواعي أمنية».

وكان الزمالك أعلن رفضه تأجيل مباراته أمام مصر المقاصة، المقررة الأربعاء في بطولة كأس مصر، فيما أكد النادي الأهلي رفضه أيضًا استبدال مباراته أمام بيراميدز في الدوري، والمقررة الخميس بمباراة الكأس أمام نفس المنافس وفي نفس الموعد.