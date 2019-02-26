شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الأهلي يقود ولا يُقاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب نشر وائل جمعة، مدافع الأهلي والمنتخب الوطني السابق، تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، وذلك بعد دقائق من إعلان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات تأجيل مباريات الكأس. وكتب «جمعة»: «صباح الفل.. الأهلي يقود ولا يقاد». وكان الزمالك أعلن رفضه تأجيل مباراته أمام مصر المقاصة، المقررة الأربعااء في بطولة كأس مصر، فيما أكد النادي الأهلي رفضه أيضًا استبدال مباراته أمام بيراميدز في الدوري، والمقررة الخميس بمباراة الكأس أمام نفس المنافس وفي نفس الموعد.

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