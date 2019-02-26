شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق يفاجئ مدرب المقاصة المتجه إلى الإسكندرية: «لف وارجع.. الكأس اتأجل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاجأ الإعلامي إبراهيم فايق، طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، بقرار تأجيل مباريات كأس مصر، وذلك أثناء توجه الفريق الفيومي إلى الإسكندرية.

وخلال مداخلة هاتفية بالبرنامج الإذاعي «ملعب 9090»، أكد طلعت يوسف أنه وفريقه اقتربوا من الوصول إلى برج العرب استعدادًا لمواجهة الزمالك غدًا، حيث فاجأه «فايق» بأن هناك قرار بتأجيل مباريات الكأس لدواعي أمنية، وقال: «لف وارجع تاني لتوفير الوقت والجهد».

وقال «يوسف» إن لم يستمع إلى مداخلة عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، والتي أكد فيها تلقي اتحاد الكرة خطابًا من الأمن يفيد تأجيل مباريات الكأس لأجل غير مسمى، وقال إنه سينتظر إبلاغه رسميًا من قبل مسؤولي النادي بهذا القرار للعودة.