كلوب: لدينا مباراة صعبة أمام واتفورد..ونحن في وضع جيد في الدوري

صرح المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن وضع الريدز في جدول ترتيب الدوري جيد للغاية لافتًا إلى أنا لجميع عليه أن يسعى لمواصلة الفوز.

وخلال تصريحات للالماني يورجين كلوب نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "نحن في وضع جيد في الدوري، علينا أن نواصل العمل".

وأكمل: لدينا مباراة صعبة أمام واتفورد، لكنها على ملعب ووسط جماهيرنا التي نآمل أن يساندونا خلال الفترة المقبلة".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت النقطة التي حصل عليها في أولد ترافورد ذات قيمة ، قال: "بالتأكيد، ولكن لا أريد أن أغمض عيني على الوضع ، لأنه إذا كان اليونايتد عانى خلال المباراة بسبب الإصابات إلا أننا لم نستفد من تعثره".

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وتابع: "بالطبع الحصول على نقطة أفضل من لا شيء دعونا نواصل، لم نسجل أمام فريقين كبيرين (بايرن - مانشستر يونايتد).

ليفربول سيستضيف نظيره واتفورد في تمام العاشرة مساء غد الأربعاء على ملعب آنفيلد في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب بريميرليج برصيد 66 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي -حامل اللقب- وأقرب منافسيه.