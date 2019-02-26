رد آل شيخ على تأجيل الكأس :أمن مصر خط أحمر.. ولا نقابل إلا الجاهزين

رد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ، ، على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباريات كأس مصر.

وأعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إنه تم تأجيل مباريات كأس مصر لأسباب أمنية.

وقال آل الشيخ على حسابه الرسمي على "فيسبوك": "اتفق مع الاتحاد المصري على أن التأجيل واجب فأمن مصر خط أحمر".

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وأكمل: "وأيضا التأجيل يعطي لدياز فرصة للتعرف على اللاعبين .. وأيضا يكون الخصم مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة .. فنحن لا نقابل الا الجاهزين".

وكان من المقرر أن يواجه الزمالك فريق المقاصة بالدور الـ8 من كأس مصر فيما كان سيواجه الأهلي بيراميدز بالدور الـ16 من البطولة.

وسبق وأعلن النادي الأهلي رفضه خوض المباراة أمام بيراميدز في الكأس مؤكدًا أنه ملتزم بالجدول المُعد في وقتٍ سابق.