الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعاقب حكم موقعة فيورنتينا وإنتر ميلان

قام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بالاعلان عن العقوبات الموقعة على الحكم روزاريو أبيسو، لما بدر منه خلال مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان الماضية بالجولة الـ24 من "الكالتشيو".

وكان أبيسو، قد احتسب ركلة جزاء لصالح فيورنتينا بالدقيقة (90+9) من عمر المباراة، مشكوكًا في صحتها، بعدما لمست الكرة كتف دي أمبروزيو مدافع الإنتر، ليعود الحكم لتقنية الفيديو ورغم ذلك يقر بوجود ركلة جزاء.

وأوضح الاتحاد الإيطالي، أن أبيسو تمت معاقبته بالاستبعاد من التحكيم في الأسابيع الثلاثة المقبلة من الدوري، ما يعني غيابه عن التحكيم حتى 24 مارس المقبل.

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وأكمل، أن أبيسو عوقب بأنه لن يتمكن من قيادة صافرة أي مباراة لإنتر ميلان هذا الموسم.

وشن إنتر ميلان، عبر المدير التنفيذي للنادي، بيبي ماروتا، هجومًا عنيفًا تجاه حكم المباراة والمسؤولين عن تطبيق خاصية تقنية الفيديو، بعد ضياع فوز ثمين قد يؤثر على جدول الترتيب بالفترة المقبلة.