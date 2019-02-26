رسميا.. اتحاد الكره يعلن تأجيل مباريات كأس مصر

أعلن رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عامر حسين، إنه تم تأجيل مباريات كأس مصر لأسباب أمنية.
وأكمل عامر حسين من خلال تصريحات ملعب 9090 والذي يُقدمه إبراهيم فايق: "الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أخطرني ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بأنه سيكون هناك تأجيل لمباريات كأس مصر لأسباب أمنية."
وتابع حسين: "أخطرت سويلم أنه لن أتحرك إلا بوصول خطاب رسمي، بالفعل وصل اليوم الثلاثاء خطاب من الجهات الأمنية يُفيد بتأجيل مباريات كأس مصر."
وواصل: "لا أعرف الموعد الجديد لهذه المباريات."
وكان من المقرر أن يواجه الزمالك فريق المقاصة بالدور الـ8 من كأس مصر فيما كان سيواجه الأهلي بيراميدز بالدور الـ16 من البطولة.
وأعلن النادي الأهلي رفضه خوض المباراة أمام بيراميدز في الكأس مؤكدًا أنه ملتزم بالجدول المُعد في وقتٍ سابق.
ونشر الزمالك بيانًا رسميًا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء بأنه تم تأجيل مباريات كأس مصر وأنهم يرفضون هذا التأجيل
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