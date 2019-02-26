رسميًا..تأجيل مباراتى الأهلى وبيراميدز والزمالك والمقاصة بكأس مصر لأجل غير مسمي

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميًا لأندية الأهلى والزمالك وبيراميدز والمقاصة يخطرهم بتأجيل مبارياتهم فى كأس مصر لأجل غير مسمى.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، إنه تم تأجيل مباريات كأس مصر لأسباب أمنية.

وأضاف عامر حسين من خلال تصريحات لراديو 9090 : “الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أخطرني ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بأنه سيكون هناك تأجيل لمباريات كأس مصر لأسباب أمنية.”

وأكمل حسين: “أخطرت سويلم أنه لن أتحرك إلا بوصول خطاب رسمي، بالفعل وصل اليوم الثلاثاء خطاب من الجهات الأمنية يُفيد بتأجيل مباريات كأس مصر.”

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وكان من المقرر أن يواجه الزمالك فريق المقاصة بالدور الـ8 من كأس مصر فيما كان سيواجه الأهلي بيراميدز بالدور الـ16 من البطولة.

وأعلن النادي الأهلي رفضه خوض المباراة أمام بيراميدز في الكأس مؤكدًا أنه ملتزم بالجدول المُعد في وقتٍ سابق.

ونشر الزمالك بيانًا رسميًا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء بأنه تم تأجيل مباريات كأس مصر وأنهم يرفضون هذا التأجيل.

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